Pendant qu'on crame, le PS bafouille et Total se gave

Cette semaine on va regarder de plus près le programme du PS pour 2027. Fortement influencé par l’architecture insoumise du programme du NFP, le projet socialiste est une succession de copies dégradées du réformisme écologique insoumis. Il présente bien une totalité programmatique : la soumission programmée aux macronistes pour gouverner. Au beau milieu de l’enfer caniculaire, on ira voir aussi la fraicheur avec laquelle le PDG de Total s’est cru autorisé à répondre aux députés de la commission des finances.
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Morgane Sabouret / Margaux Simon