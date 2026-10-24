Blast avec la rue contre la répression

Nous entrons en campagne de financement avec cette vidéo où Denis Robert répond aux injonctions du pouvoir qui nous pousse à choisir le camp de l’ordre. « Que les pauvres aient le sentiment de leur impuissance, voilà une condition première de la paix sociale » ? Cette citation de Maurice Barrès sert de starter à ce nouvel édito choc. Barres, inventeur d’un fascisme à la française avait tout compris. Une société d’ordre, une société qui choisit son camp entre les hordes de casseurs et d’anarchistes et la France des rentiers, des policiers et des commerçants est l’ultime argument d’un pouvoir agonisant qui n’a qu’une seule peur : que les pauvres desserrent leurs entraves pour dire stop. C’est donc un édito d’octobre qui lance notre campagne sous le signe de l’indépendance du journalisme, d’une fin de règne trouble et violente et d’une poussée fasciste portée par des médias aveugles et aveuglés qui jouent le pouvoir contre la rue, les oligarques contre les dix millions de pauvres, notre réalité contre leur fiction. Nous avons choisi notre camp et nous allons ici vous expliquer pourquoi, plus que jamais depuis la création de Blast, c’est vital de nous soutenir.

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Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret / Margaux Simon