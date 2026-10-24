Révolte des lycéens : les soutenir ou périr avec eux

Bon, faut qu’on revienne un peu des blocus lycéens là : d’où ça vient, où ça va, ce qu’on fait de ça... parce que j’ai l’impression qu’on est encore bien en train de passer à côté de quelque chose. Alors, je dois évidemment t’alerter, trigger warning de partout, parce qu’on va malheureusement pas pouvoir parler de ça sans montrer de la violence envers des gosses. Mais comme pour parler du fond, on est un peu obligé de se confronter à la forme, désolé pour toute la brutalité que vous allez voir, et qui plus est si vous faites partie des victimes, ou de leurs proches. Et quant à toi, là, s’il te prend l’envie de te glisser la mains dans le calbar, à la vue de tout ça, je t’invite à consulter un professionnel de la caboche, plutôt que de postuler dans les force de l’ordre tu me diras, on est pas obligé d’en faire un critère de sélection, non plus ; du BAFA au tonfa, à un moment, faut peut-être aussi arrêter de donner du pouvoir aux gens qui veulent faire du mal aux gosses.

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Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret / Margaux Simon