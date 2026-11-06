Blast x La Rumeur et Chilly Gonzales : la voix des sans-voix

S’il est aujourd’hui le genre musical le plus vendu en France, le rap était au début surtout l’espace de prise de parole par un groupe social auquel il a été retiré le droit à l’expression publique. En tout cas à l’époque, la définition était sans équivoque. De la musique de fils d’immigrés. De la musique de pauvres, d’fils de parents qu’on a parqué en tas dans des quartiers. Loin des regards et loin des centres. En France, La Rumeur fait partie de ceux qui ont posé les bases de ce mouvement. Le groupe est aussi connu pour ses prises de position politiques, qui l’ont mené à huit ans de bras de fer judiciaire avec l’État et un certain ministre de l’Intérieur : Nicolas Sarkozy. Le collectif avait aussi choisi d'autres terrains de lutte, d’autres expressions. Entre littérature et cinéma. Aujourd'hui, et dans une époque sous haute tension, c’est pas une rumeur, Ekoué, Hamé et Le Bavar reprennent du service. Pour cet album, ils se sont associés à Chilly Gonzales, pianiste de renommée mondiale qui a travaillé avec Drake et Daft Punk. Sans beat, ils déplacent une fois de plus le geste hip-hop vers un territoire inattendu. Pour la sortie de cet album, La Rumeur a ouvert à Blast les portes de son studio. Une immersion rare dans les coulisses de leur création, pour comprendre comment, après trois décennies de combats, on conserve une colère intacte. Entre le geste politique de La Rumeur et le projet de Blast, le lien allait de soi. Deux manières de tendre le micro à ceux à qui on l’a toujours refusé. « La voix des sans-voix », disent-ils. En attendant le long format, à venir, consacré à une première immersion avec ces artisans du rap, et à travers eux, dans l’histoire politique du rap hip-hop en France. Voici leur nouveau morceau.

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Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret / Margaux Simon