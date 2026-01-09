Cyberattaques : pourquoi nos données privées sont en danger ?

Ministère de l’Intérieur, Chronopost, CAF, France Travail, Urssaf, Mutuelle Générale, Colis Privé, Mondial Relay : depuis plusieurs mois, les fuites massives de données se multiplient. Elles soulèvent de fortes inquiétudes et interrogent un modèle dans lequel toujours plus d’acteurs, publics comme privés, exigent des données personnelles, alimentant un fichage de plus en plus systématique de la population. Pour Blast, Bastien Le Querrec, juriste à La Quadrature du Net, nous aide à mieux comprendre ce phénomène qui concerne des millions de Français, et nous donne des pistes pour se protéger.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Morgane Sabouret / Margaux Simon