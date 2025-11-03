Dictature et esclavage moderne : le business des arnaques en ligne en Birmanie

"Et aujourd’hui, pour changer un peu des habituels épisodes ou je vous parle de dictature, de guerre civile et de violence politique, je vais vous parler de centres d’arnaques en ligne. Mais aussi de violence politique, de guerre civile et de dictature. Alors comment se fait-il que des villes entières gérées par des mafias dédiées à des arnaques en lignes soient apparues en Birmanie à côté de la frontière avec la Thailande en raison d’une instabilité politique provoquée par une guerre civile qui dure depuis 4 ans ?" Nouvel épisode de CDDM, par Ostpolitik.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Morgane Sabouret / Margaux Simon