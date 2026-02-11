Diviser la gauche pour favoriser l'extrême droite

"Le 2 février, le ministre macroniste de l’Intérieur Laurent Nunez a décrété, quelques semaines avant les élections municipales du mois de mars prochain, que La France insoumise serait désormais classée à l’extrême gauche, tandis que son propre parti, Renaissance, restait classé au centre, exactement comme s’il n’avait pas cessé, depuis des années, de dériver toujours plus loin vers la droite. Pour justifier cette décision sur laquelle on va s’attarder un peu longuement, Laurent Nunez a notamment expliqué que c’était parce que « chez La France insoumise, il y a un refus de la discussion parlementaire » que ce parti devait être considéré comme extrémiste"
Morgane Sabouret / Margaux Simon