Emmanuel Macron : le président pyromane

Les incendies historiques s'enchaînent, après plusieurs canicules historiques sur le territoire français. Et ce n'est pas un hasard, tout ceci est lié au réchauffement climatique. Les faits annoncés par les scientifiques sont très clairs :le monde tel qu’on l’a connu avec son eau abondante, ses étés plus frais, sa biodiversité extraordinaire n’existera plus. Il n’existe déjà plus, et c’est le fait de l’action humaine. Pourquoi y a-t-il autant d’incendies actuellement, quelles en sont les causes et les conséquences ? En termes de vies humaines, d’habitations, mais aussi de biodiversité ? Dans quel contexte cela s'inscrit-il ? Même s’ils nient toute responsabilité, quel est le rôle concret de nos dirigeants dans ce désastre ? Quelle compréhension plus large pouvons nous faire de ces événements ? Réponse, dans cette nouvelle émission écologique, pour Blast.
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Morgane Sabouret / Margaux Simon