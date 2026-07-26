Enfants sous silence : en finir avec les violences

Pourquoi n’arrivons-nous pas à protéger les enfants, en particulier dans leurs familles ? Pourquoi y a t il toujours un enfant sur 10 victime d’inceste en France ? Des dizaines de milliers de plaintes chaque année pour violence physique et ou sexuelle sur des enfants ? Si l’affaire Lyhanna a tragiquement mis le sujet au cœur des préoccupations médiatiques, l’angle choisi a souvent été celui de la répression, sans interroger en profondeur le système qui permet et perpétue ces violences. Pourtant, les victimes parlent depuis longtemps, les associations et les professionnels du secteur tirent la sonnette d’alarme depuis des décennies. Ils et elles proposent des mesures qui vont bien au-delà de la répression pénale. Cela implique souvent d’interroger la place que nous voulons faire aux enfants dans notre société.
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Morgane Sabouret / Margaux Simon