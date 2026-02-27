Police : sommes-nous déjà en pleine dystopie ?

« Ces crétins de bourgeois vont nous donner le pouvoir, on ne leur rendra jamais; ce sont nos cadavres qu’ils devront sortir de là, et ça il faut vraiment vous le mettre dans le crâne »: cette citation de Joseph Goebbels exhumée par Johann Chapoutot remonte à 1932. Goebbels y apparait dans toute sa puissance, sa vision de l'avenir et son influence sur Adolf Hitler. C’est une des perles de ce troisième épisode de l’abécédaire qui comprend 4 lettres: I comme irresponsables (le titre du dernier ouvrage de Johann Chapoutout), J comme Jeux olympiques où l’on découvre que les nazis inventent le show planétaire, K comme Kamf, le combat permanent qui aurait du aboutir à une victoire totale et à une paix ultime et L comme Langage où l’historien démontre à quel point le langage et sa distorsion ont permis aux nazis leur endoctrinement et l’acceptation de l’inacceptable. Les internautes attentifs auront remarqué qu’il manque une lettre: le H d'histoire. Johann Chapoutot nous a demandé de chuter l’abécédaire avec ce mot qui constitue, plus que d’autres, le sens de son travail. Nouvel épisode de l'Abécédaire, de Johann Chapoutot.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Morgane Sabouret / Margaux Simon