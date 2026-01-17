Face à Trump : les médias entre admiration, sidération et embarras

"Aujourd'hui, on va revenir sur un début janvier chargé en actualité internationale. Malgré la neige, les agriculteurs et l'actualité parlementaire, il a fallu parler d’international dans les médias français. Il a fallu parler de Trump surtout. Du Venezuela à l'Iran en passant par le Groenland, il était difficile de passer sous silence les sorties quotidiennes du président étasunien. D'autant plus que cette fois, celui ci n'a pas seulement menacé ou insulté, il a attaqué un pays voisin." Nouvel épisode de Rhinocéros, par Usul et Lumi.
