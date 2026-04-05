Faire sédition : un projet pour la gauche

Qui dit démocratie dit assemblée des citoyens et délibérations collectives. L’idéal démocratique valorise toujours un type de société où la vie collective s’inscrit le plus possible dans des forums où les individus échangent des arguments, discutent puis votent pour choisir une organisation au détriment d’une autre. Dans cette vidéo, Geoffroy de Lagasnerie interroge ce qui pourrait nous sembler le plus évidemment positif dans l’idéal démocratique : ces notions de cité, de citoyenneté, de discussions destinées à arbitrer des conflits internes à une communauté. Il pose cette question : Mais pourquoi cohabitons-nous ? En vertu de quelle nécessite appartenons-nous à une même communauté ? Si nous ne nous aimons pas, si nous n’avons pas la même vision du monde et la même conception de la manière dont la société devrait fonctionner, pourquoi devrions-nous appartenir à un même ordre juridique ? La démocratie rime-t-elle avec liberté et émancipation ou au contraire avec enfermement, prise d’otage et guerre civile ? Et si à l’inverse de cette logique, l’acte politique fondamental n’était pas l’élection mais la sédition ? Dernier épisode de la série de Geoffroy de Lagasnerie « Pourquoi il faut critiquer la démocratie » à l’occasion de la parution de son livre «L’âme noire de la démocratie. Manifeste pour un autre idéal politique » chez Flammarion.

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Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret / Margaux Simon