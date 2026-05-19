Gary Stevenson : the millionaire who wants to tax the rich

C’est l’histoire d’un enfant issu de l’est londonien, devenu trader multimillionnaire, et aujourd’hui critique du monde de la finance. Avec ses vidéos de vulgarisation économique, notamment sur les inégalités et la finance, à 40 ans, Gary Stevenson est une véritable star outre manche avec ses trois millions d’abonnés sur les réseaux sociaux. Celui qui continue pourtant à gagner de l’argent grâce à ses paris financiers milite pour la taxation des riches au Royaume-Uni et à travers le monde.
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Morgane Sabouret