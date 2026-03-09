Guerre au Moyen-Orient : quels sont les vrais objectifs des États-Unis, d’Israël et de l’Iran ?

Depuis le 28 février 2026, date à laquelle les États‑Unis et Israël ont lancé des frappes massives contre l’Iran, un fossé saisissant s’est creusé entre le récit officiel et la réalité des faits. Benjamin Netanyahu nous explique que cette guerre contre l’Iran serait menée… pour aider le peuple iranien à se débarrasser de son régime. Pourtant tout le monde le sait : les bombes ne libèrent jamais un peuple. Elles tuent, détruisent… et leur usage est clairement illégal au regard du droit international. Depuis que le génocide à Gaza a pu se dérouler sous les yeux du monde, sans la moindre conséquence, un nouveau cap semble avoir été franchi. Rien ne semble aujourd’hui pouvoir arrêter Donald Trump et Benjamin Netanyahu, dont la politique repose sur la loi du plus fort. Dans cette émission, Blast s’associe à Orient XXI pour tenter de comprendre ce qui se joue vraiment. Avec Sarra Grira, rédactrice en cheffe à Orient XXI, Sylvain Cypel, journaliste, auteur de l’État d’Israël contre les juifs, Bernard Hourcade, géographe et spécialiste de l’Iran.
