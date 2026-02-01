Mobilisations anti-ICE : vers une guerre civile aux États-Unis ?

Depuis plusieurs semaines, les manifestations contre l’ICE prennent une ampleur inédite aux États-Unis. Les décès de Renée Good et d’Alex Pretti, tous deux abattus par l’ICE en janvier 2026, ont marqué un tournant dans le mouvement de protestation. D’abord sous la forme de mobilisations citoyennes quotidiennes menées par des « observateurs », la mobilisation s’est massifiée et diffusée à l’ensemble du pays, à travers des journées de grève générale, des manifestations de masse, des révoltes et des actions directes contre l’ICE et ses soutiens.
Morgane Sabouret / Margaux Simon