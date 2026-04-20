IA : la fin de l'emploi ? (mais pas des profits pour les patrons)

"Quand on entend parler de l’Intelligence Artificielle et du boulot en ce moment c’est un peu la panique. À entendre les médias on sera bientôt tous remplacés par de IA que ce soit dans les usines où dans les professions intellectuelles et donc au bout d’un moment on finira tous au chômage forcément. Alors c’est vrai que ça fait flipper, surtout qu’on nous parle d’énormément d’emplois dans des secteurs très différents. Vous remarquerez que c’est principalement la droite qui s’extasie de cette avancée technologique. Et oui parce que l’IA c’est formidable pour… les patrons, car qui décide des licenciements dont on entend parler ? Les patrons. Et qui va s’enrichir en remplaçant ses salariés par des IA ? Les patrons. ça leur promet un avenir radieux."
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Morgane Sabouret / Margaux Simon