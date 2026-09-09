Récession, chômage, inflation : le point sur l'économie et l'emploi

La France est-elle rentrée en récession économique ? À en croire les chiffres du deuxième semestre, oui. Cela vient s’ajouter à une augmentation du chômage et de l’inflation. Au bout de la chaîne, une baisse du pouvoir d’achat. Alors pour cette émission économique de rentrée, on a voulu faire le point pour y voir un peu plus clair sur la situation de l'économie et de l'emploi. Quelles sont les conséquences des politiques d’Emmanuel Macron sur l’emploi, sur les conditions de travail, mais aussi sur la répartition de la valeur ajoutée créée ? Que peut-on attendre de la conjoncture actuelle ? Éléments de réponse avec l’économiste Eric Heyer, le directeur du département analyse et prévision de l'OFCE, dans cette nouvelle émission pour Blast.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Blast, le souffle de l’info