Comment les milliardaires ont pris le pouvoir en France... avec notre argent

Depuis 2017, Emmanuel Macron et ses gouvernements répètent qu'il n'y a « pas d'argent magique » pour les Français. Pourtant, les chiffres disent l'inverse : 211 milliards d'euros d'aides publiques versées chaque année aux entreprises sans contrôle ni contrepartie (rapport de la commission d'enquête sénatoriale, juillet 2025), 13 335 millionnaires qui ne paient aucun impôt sur le revenu, un record de dividendes versés aux actionnaires, et un budget 2026 qui allège la surtaxe sur les grandes entreprises tout en imposant 54 milliards d'économies au pays. Pendant ce temps, le nombre de milliardaires français est passé de 32 en 2017 à 53 aujourd'hui. Blast reçoit le journaliste Marc Endeweld, qui publie "Argent magique" aux éditions du Seuil. Un livre qui décrypte comment l'argent public irrigue les grandes fortunes françaises, pendant que l'austérité s'abat sur le reste de la population.
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Morgane Sabouret / Margaux Simon