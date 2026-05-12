La réalité cachée et abjecte du business de la guerre

Ces derniers mois, les conflits se multiplient, les prix de l’énergie s’envolent et les industries de l’armement enregistrent des bénéfices records. Pendant que les budgets des États se tournent davantage vers les dépenses militaires, les populations, elles, en subissent les conséquences. À qui profite la guerre ? Dans quelle mesure les États et les industriels ont-ils intérêt à la prolifération des conflits ? Pour en discuter, Blast reçoit le sociologue Pierre Drouillard-Lefèvre.
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Morgane Sabouret