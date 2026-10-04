Le fascisme est de retour

Dans ce premier épisode Ugo Palheta interroge le retour du fascisme. On a beaucoup craint le retour de la "bête immonde" mais on n'a pas pris garde à l'avertissement de Brecht : c'est le "ventre fécond" qu'il fallait surveiller, le ventre du capitalisme impérial, racial et patriarcal. Les extrêmes droites ont ainsi progressé presque partout au cours des 10 dernières années, non pas en se "normalisant" mais en se radicalisant dans bien des cas, si bien que c'est le "normal" qui s'est extrêmisé. Ainsi ont émergé de nouveaux fascismes, dont la fonction est d'assurer la conservation, par tous les moyens, de l'ordre capitaliste et de toutes les oppressions qui en sont constitutives.
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Morgane Sabouret / Margaux Simon