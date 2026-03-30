"Les États-Unis étaient un modèle pour les nazis" - R-S-T-U

Cinquième opus du désormais célèbre abécédaire de Johann Chapoutot, nous allons en compagnie de l’historien voyager en Europe, en Asie et pousser par une instructive escale aux USA, histoire de mesurer l’influence des nazis et leurs sources d’inspiration du côté des lois raciales américaines. Le Reich était à la fois le royaume et le règne d’Hitler et des nazis. De la nuit des longs couteaux à celle de Cristal, R comme Reich nous apprend à découvrir comment le langage a fondé l’épopée nazie. Avec S comme Science, nous entrons dans les délires scientistes sur lesquels reposent la pensée nazie et l’invention d’une race germanique. On y croise Josef Mengele, Kant et les champions de l’eugénisme.
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Morgane Sabouret / Margaux Simon