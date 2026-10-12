Médias, armée, patronat... : le choix du nazisme

Les nazis pourraient-ils à nouveau arriver au pouvoir aujourd’hui ? C’est une question que l’on se pose sérieusement en lisant les travaux de l’historien spécialiste des années 30 Johann Chapoutot. Il décrit au travers de ses différents ouvrages et publications, pourquoi les nazis ne se sont pas emparés du pouvoir, mais plutôt comment il leur a été donné. Il explique inlassablement, pourquoi les élites conservatrices ont décidé de donner les clés de l’Allemagne à Hitler, en pensant le contrôler, en pensant préserver leurs intérêts. Des chefs d’entreprises, aux propriétaires terriens, en passant par la droite et ce qu’il appelle l’extrême centre, ou encore les médias, il expliquait dans Les irresponsables ce qu’il s’était passé historiquement pour que les nazis puissent commettre les atrocités qu’ils ont commises. Selon lui, penser qu’Hitler était simplement le fruit d’une irrésistible ascension, une anomalie de l’histoire, est extrêmement dangereux. Parce que cela nous empêche de voir les mécanismes similaires qui peuvent se jouer sous nos yeux, aujourd’hui. Dans son nouvel ouvrage, La bascule, il documente la suite. Que se passe-t-il une fois qu'Hitler est nommé chancelier ? Les gardes fous vont sauter les uns après les autres, avec une facilité déconcertante. Cette fois, il nous parle de l’armée, de l’Église, des hauts fonctionnaires, ou encore des magistrats. Entretien avec Johann Chapoutot au micro de Salomé Saqué sur le plateau de Blast.

Notre site est accessible à tous Tous nos articles sont donc lisibles, sans abonnement. Blast a choisi ce modèle pour que toutes les personnes qui n'en ont pas

les moyens puissent s'informer. Vous pouvez faire un don à partir de 1€,

et vous abonner à partir de 5€. C'est grâce à vous que nous pouvons rester indépendants et accessible à toutes et tous. Merci ! Je soutiens Blast

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret / Margaux Simon