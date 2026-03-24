Municipales : stupeur et fureur après la percée insoumise

"Le Monde, après avoir passé des années à répéter obsessionnellement que La France insoumise était une formation extrémiste sans jamais préciser sur quoi reposait cette accusation extravagante, a donc fait le choix, à la veille du premier tour des élections municipales, de publier un article décrétant que le fondateur de ce mouvement était « antisémite ». Et il faut insister un peu sur ce point, pour souligner que ce choix éditorial est tout sauf anodin, et que la publication d’un tel article à ce moment précis était un acte militant, qui s’inscrivait pleinement dans l’intense campagne de dénigrement journalistique et médiatique dont La France insoumise fait l’objet depuis plusieurs années."
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Morgane Sabouret / Margaux Simon