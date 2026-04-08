"Nouvelle France", vieux racismes

"Le 7 avril, au moment où on finissait d’écrire cette chronique, Emmanuel Macron, chef de l’État français, n’avait toujours pas eu le moindre mot pour dénoncer l’immonde campagne raciste ciblant Bally Bagayoko : la prochaine fois qu’un organisme dédié à la défense des droits humains constatera, comme la CNCDH, que les macronistes n’ont rien fait pour lutter concrètement contre le racisme et les discriminations liées à l’origine, personne ne pourra dire que l’exemple ne venait pas de très haut."
Crédits photo/illustration en haut de page :
Margaux Simon