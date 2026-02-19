Constitution piège abscons

Au début de son livre, Eugénie Mérieau professeur de droit constitutionnel et autrice de « Constitution » (Anamosa, 2025) offre deux métaphores. La première est celle d’Ulysse qui se sauve du chant ensorceleur des sirènes en s’attachant au mât de son bateau. La seconde est celle de Donald Trump en personnage principal du film d’horreur « Massacre à la tronçonneuse ». Les deux idées ont trait à la Constitution qui serait un mât utile et nécessaire à la vie, voire à la survie, de nos ÉTATS-NATIONS. Donald Trump et à un degré légèrement moindre Emmanuel Macron la massacrent mais elle résiste en France comme aux USA. Nous sommes attachés à elle comme Ulysse à son mât. Elle nous emprisonne, mais nous sauve. Ce sont ces ambiguïtés et ce dernier rempart au fascisme et aux dictateurs qui gagnent des territoires que nous raconte Eugénie Mérieau dans cet entretien dense et épique qui démarre sur une histoire de viol et s’achève en chanson.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Morgane Sabouret / Margaux Simon