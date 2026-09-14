Primaire PS : s'opposer mollement, se planter 100%

Le débat entre socialistes a eu lieu mercredi 23 septembre 2026. Entre une uniformité programmatique et des sorties assez infâmes, l’espace social-démocrate a surtout brillé par sa désorganisation et sa faiblesse politique. Les calculs des uns attaquent les principes des autres, et vice versa. Cette semaine, on va donc se pencher sur le dispositif du débat et de la primaire : ce qu’ils ont permis et ce à quoi ils n’ont pas servi.
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Margaux Simon / Morgane Sabouret