Qui veut la peau de la Sécurité sociale ?

La sécurité sociale est-elle condamnée à mort ? Fruit de luttes depuis plus de 80 ans, elle est aujourd’hui le symbole d’un modèle social que l’on veut démanteler depuis des décennies. Réformes, austérité, rigueur budgétaire… Sous couvert de mythes comme le « trou de la sécu », les gouvernements successifs n’ont eu de cesse de marteler que notre système serait devenu obsolète, trop coûteux, dépassé... Mais en sommes-nous vraiment arrivés là ? Ne s’agit-il pas de choix politiques pleinement assumés ? Et surtout, à qui profitent-ils ? Dans le contexte d’une offensive sans précédent contre nos acquis sociaux, Blast vous propose de plonger au cœur d’une bataille à un moment charnière de son histoire.
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Morgane Sabouret / Margaux Simon