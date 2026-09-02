Que faire quand tout brûle ?

A la rentrée de docdocdoc, on va parler de deux documentaires qui regardent au contraire bien en face ce présent qui nous impose de tout changer, collectivement et intimement. Ces films nous décrivent un système qui consume tout pour le profit: la nature, les humains et les non-humains, les corps et les âmes. Changer de point de vue, de réflexes, de logique et de mode de vie devient une question de vie ou de mort. Apprendre des grands incendies et du vivant qu’on a trop méprisé. Au début de cette année d’élection présidentielle, on se retrouve avec une seule question qui domine toutes les autres: que faire quand tout brule? Bienvenue dans Doc Doc Doc.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Morgane Sabouret / Margaux Simon