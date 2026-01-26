RN / Gauche : pour qui votent vraiment les classes populaires ?

Les classes les plus précaires sont-elles les premières électrices de l’extrême droite ? Comment le RN parvient-il à séduire une frange de plus en plus bourgeoise de la société ? Les classes populaires sont-elles réellement divisées entre les bourgs et les tours, comme l’affirment certains ? Dans ce focus, les chercheurs Youssef Souidi et Thomas Vonderscher nous aident à y voir plus clair grâce à une analyse microscopique des comportements électoraux français.
Morgane Sabouret / Margaux Simon