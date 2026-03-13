Municipales : le RN pioche dans les rangs de La Cocarde, syndicat étudiant proche des néofascistes

Blast a épluché les listes de candidats de la Cocarde étudiante — syndicat d’extrême droite proche des néofascistes — aux élections CROUS de 2024 et 2026, puis les a croisées avec les listes des municipales des 15 et 22 mars. Résultat : sur 29 candidats de la Cocarde figurant sur des listes municipales, 18 se présentent sur des listes menées ou soutenues par le Rassemblement national. La proximité du parti lepéniste avec la Cocarde, organisation au carrefour des courants les plus radicaux et violents de l’extrême-droite, rappelle le vrai visage du RN, loin des tentatives de normalisation.
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Blast, le souffle de l’info