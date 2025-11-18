Services de renseignements privés : Axis à l'ombre de l'Élysée

Est-ce que vous saviez qu’en France, il existe des services secrets privés ? On les connaît sous le nom de "boîtes d'intelligence économique". Derrière cette appellation un peu froide, se cachent des hommes et des femmes capables d'influer sur la vie politique et économique, en France, comme à l'étranger. Parmi elles, vous avez peut-être entendu parler de l'ADIT, le mastodonte européen du secteur. Ou d'Avisa Partners, qui a défrayé la chronique en 2022, quand Mediapart et Fakir ont révélé ses pratiques de désinformation massive : faux profils, manipulation de pages Wikipedia, articles commandités contre des personnalités politiques. Mais il en est une qui, elle, a su rester dans l'ombre. Surtout depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Son nom : Axis.
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Morgane Sabouret / Margaux Simon