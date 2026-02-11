Rodolphe Saadé, l'intouchable

Chouchou de Macron, mécène de Marseille, nouveau maître des médias et empereur d’un empire maritime mondial : en moins de dix ans, Rodolphe Saadé s’est hissé au sommet de la richesse et du pouvoir en France. Derrière les apparences de patriote et de philanthrope, il a tissé un réseau d’influence politique, économique et médiatique capable de plier à sa volonté les règles fiscales et réglementaires. Jusqu’où l’État a-t-il fermé les yeux pour nourrir cet empire ? Et à quel prix pour les finances publiques ?
Crédits photo/illustration en haut de page :
Margaux Simon