Surveillance généralisée : Big Macron is watching you

"Bon, faut qu’on parle un peu reconnaissance faciale, fichage de masse, et flicaille en roue libre là, parce qu’au vu des dernières infos, je nous trouve encore vachement discret. Non pas que ça implique nécessairement de tout cramer, mais disons qu’un petit feu de palette, et une demi barricade, ce serait pas déconnant non plus. En tout cas, si chacun est libre d’en penser ce qu’il veut, je suis pas convaincu qu’on puisse se payer le luxe de s’en foutre, alors va falloir essayer d’en penser quelque chose, parce que si tu fais pas un peu l’effort de t’intéresser au sujet, sache que, pendant ce temps là, le sujet, lui, il s’intéresse à toi, et que ce serait une erreur de trouver ça flatteur." Nouvel épisode de Ghetto Blaster, par H-Tône.
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Blast, le souffle de l’info