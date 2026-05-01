Somaliland : le pays que seul Israël reconnaît

Alors pourquoi dit-on que le Somaliland “n’existe pas” ? D’abord parce que sur le papier, c’est une région autonome de la République fédérale de Somalie. Et jusqu’à décembre dernier, le Somaliland comme pays indépendant n’était reconnu par personne, et surtout pas par la Somalie elle-même qui a très mal vécu le coup diplomatique de Tel-Aviv. Mais revenons un peu sur cette notion d’État qui n’existe pas. Parce qu'au-delà de l’absence de reconnaissance internationale, le Somaliland a tout de même plusieurs caractéristiques d’un État. Déjà, le territoire qui a déclaré son indépendance en 1991 a une histoire coloniale différente du reste de l’État auquel il est officiellement rattaché, puisque le Somaliland était un protectorat britannique, alors que la Somalie était une colonie italienne.
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Morgane Sabouret / Margaux Simon