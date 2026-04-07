Du Mozambique à Dunkerque : le scandale écologique de l'acier d'ArcelorMittal

Derrière les promesses d’acier vert, le premier pollueur de France carbure toujours au charbon. En août 2025, l’usine d’ArcelorMittal à Dunkerque a reçu plusieurs milliers de tonnes du combustible en provenance de Moatize, une mine ultra toxique au Mozambique. Sur place, les habitant·es sont exposé·es à une grave pollution de l’air et de l’eau, et voient leur vie menacée par des explosions quotidiennes, d’après l’enquête de Disclose, en partenariat avec Socialter et Blast.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Morgane Sabouret / Margaux Simon