Sondages : la machine à manipuler est prête pour 2027

Cette semaine on va se pencher sur les sondages : qu’est-ce que c’est, à quoi il servent, pourquoi ils sont devenus si importants et les dangers qu’ils font peser sur la présidentielle. Pour ça, on s’est aidés d’un super article de Jules Blaster, sur Blast bien entendu ! Pour aller plus loin et voir plus en détail ce que notre collègue a écrit, rendez-vous sur le site de Blast ! Après ce tour d’horizons des sondageologues on fera un crochet par Budapest : Orban a perdu les législatives, mais la pente s’annonce très compliquée pour le vainqueur, tant la Hongrie a subi l'influence corruptrice du clan Fidesz.
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Morgane Sabouret / Margaux Simon