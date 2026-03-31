Taxe sur les hauts revenus : un scandale et un fiasco

C’est l’histoire d’un impôt passé complètement inaperçu, et qui pourtant permis un manque à gagner pour l'État français. 1,5 milliards d’euros d'impôts pour les plus riches… partis en fumée en 2025, en toute discrétion. Le rendement de la contribution différentielle sur les hauts revenus a atteint 369 millions d'euros en 2025, ce sont les chiffres publiés par Bercy. C'est cinq fois moins que la prévision annoncée en 2024 de 1,9 milliard d'euros, soit 1,53 milliard d’euros de moins que prévu. Autant dire qu’au moment où le gouvernement ne cesse de dire qu’il faut faire des économies, c’est un vrai manque budgétaire. Mais qu’est ce que cette contribution exactement, comment peut-il exister un tel écart entre ce qui a été annoncé et ce qui s’est réellement passé ? Qu’est-ce que cela traduit de la répartition de l’effort fiscal en France ? Réponses dans cette nouvelle émission, pour Blast.
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