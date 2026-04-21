Comment le sommet de l’État tchèque a été infiltré pour monter un trafic de migrants vers l’Europe

Enregistrements vidéo secrets, écoutes sauvages et documents confidentiels : Blast révèle comment une filière franco-marocaine a fait de l’ambassade tchèque à Rabat une fabrique de faux papiers et de faux touristes — des Marocains sans ressources acheminés clandestinement vers la France, avec la complicité d’un ambassadeur. Le scandale remonte jusqu’au Premier ministre tchèque Andrej Babiš : l’homme qui organisait ce trafic de visas lui facilitait l’accès à de grandes fortunes marocaines pour négocier des marchés. À l’origine des révélations : une consule tchèque qui a refusé de signer les visas et cherché à dénoncer le trafic. Toute la mécanique de l’État s’est alors retournée contre elle. Enquête exclusive et révélations.
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Morgane Sabouret