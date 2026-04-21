Bientôt un ICE français ? Comment résister aux offensives racistes de l'État

Dans ce nouvel épisode de Légitime Défense, on veut discuter de comment ICE et la résistance qu’elle inspire éclaire les fondements autoritaires et coloniaux du droit des étrangers dans les démocraties impérialistes. A l’heure où en France les offensives portées par Bruno Retailleau, Gérald Darmanin, toute la macronie et l’extrême-droite contre les étrangers s’accumulent, comprendre à quels besoins des classes dominantes elles répondent et comment y faire face est un enjeu de premier plan. Et comment le droit des étrangers est le laboratoire de l’autoritarisme appliqué ensuite à tous les “ennemis de l’intérieur”, Gilets jaunes, écoterroristes, islamogauchistes, etc.
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Morgane Sabouret / Margaux Simon