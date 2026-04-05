Viktor Orbán : la fin de 15 ans de règne ?

"Pour le commun des mortels, la Hongrie aujourd’hui et depuis quinze ans, c’est surtout Victor Orbán. Depuis son élection au poste de premier ministre en 2010, Viktor Orbán et son parti le Fidesz ont été des pionniers en ce qui concerne l’expérience du pouvoir de l’extrême droite moderne. Ben figurez vous que le 12 avril, donc ce dimanche, c’est les élections législatives en Hongrie. Et qu’il y a pas mal de gens qui commencent à dire qu’après quatre mandats consécutifs, l’indéboulonnable premier ministre hongrois pourrait enfin être déboulonné, alors que les manifestations de l’opposition se multiplient depuis au moins l’année dernière." Nouvel épisode de CDDM, par Ostpolitik.
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Morgane Sabouret / Margaux Simon