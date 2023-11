A Mayotte, la politique de la terre brûlée

Attendu à Mayotte les 1er et 2 novembre, Gérald Darmanin, le ministre de l’Intérieur, a reporté sa visite en raison de la tempête Ciaran. Alors qu’un deuxième volet de l’opération Wuambushu est en préparation, que l’ensemble des services publics est à terre et que la population a soif, les forces de l’ordre, soutenues par une partie des élus et des « collectifs de citoyens » qui ne cachent pas leur xénophobie, multiplient les arrestations et les expulsions dans la plus grande illégalité. Un à un, tous les verrous moraux et juridiques sautent. Reportage en « sous-France ».

