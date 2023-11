Pour la libération de Kamel Daoudi

Kamel Daoudi a eu la malchance d’être au mauvais endroit au mauvais moment et de devenir un sujet très encombrant pour la justice et l’administration française. Il est aujourd’hui un des plus vieux prisonniers politiques de France, même si sa prison est à ciel ouvert. Blast s’engage à ses côtés et soutient la pétition visant à le sortir du piège dans lequel on le laisse, lui et sa famille, sombrer.

