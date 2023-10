Russian Papers #1 : invasion sous perfusion française

Les armes russes à l’œuvre dans le conflit en Ukraine sont bourrées de composants électroniques fabriqués à l’étranger. Ni les sanctions de l'Union européenne (UE) et de l'ONU, ni l’embargo, qui interdisent de commercer avec le Kremlin, n’ont tari le flux d’exportations à la douane russe. Nos entreprises sont concernées : selon les documents confidentiels obtenus par Blast, du matériel made in France continue de franchir la frontière pour alimenter l’effort de guerre de Poutine, et ce malgré les discours et les promesses du gouvernement. Enquête et révélations en 4 volets.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Blast, le souffle de l’info