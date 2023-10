Russian Papers #2 : Lynred dans la toile de Poutine

Connexions avec l’Amérique latine, relais et implantations en Israël, association à un marchand d’armes biélorusse... Le second volet de l’enquête de Blast sur les composants made in France des armes russes dévoile le rôle et l’importance des intermédiaires et des marchands sans qui Vladimir Poutine serait incapable de mener sa guerre en Ukraine. Parmi eux, un pion majeur : Marks Blats, un des principaux importateurs du spécialiste français de l'imagerie thermique Lynred. Plongée dans une géographie parallèle, au cœur d’un réseau planétaire.

