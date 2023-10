Russian Papers #3 : Thales et Safran en classe affaires

Facteur clé de la guerre d’invasion en Ukraine, l’aéronautique russe - compagnies comme constructeurs - parvient malgré l’embargo à se fournir en composants hauts de gamme. Une spécialité dont Safran et Thales sont des leaders mondiaux aux technologies recherchées. Troisième volet de notre enquête sur les traces du made in France : des usines jusqu’au champ (et au ciel) de bataille, via des sociétés-écrans et en passant au portique de la douane russe.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret