Emmanuel Macron : contre la Haine, « ne rien céder » – ou presque

Lors de l’hommage national rendu, ce 7 février 2024, aux quarante-deux victimes françaises de l’attaque perpétrée quatre mois plus tôt en Israël par le Hamas, Emmanuel Macron a voulu « rappeler », rapporte Le Monde, « qu’il nous faut “sans relâche“ continuer “de nous battre contre les idées de haine“ et “ne rien céder à un antisémitisme rampant, désinhibé“ ». Cela est tout à fait juste, et serait parfaitement convaincant si le chef de l’État lui-même faisait preuve, dans ces matières, de la constante vigilance qu’il réclame solennellement – et à si bon droit. Or : il arrive au contraire qu’il se laisse aller à de surprenantes tolérances.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Diane Lataste