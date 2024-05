Gaza : « J’ai décidé de rester tant qu’un tract ne me demande pas d’évacuer »

Rami Abou Jamous écrit son journal pour Orient XXI. Ce fondateur de GazaPress, un bureau qui fournissait aide et traduction aux journalistes occidentaux, a dû quitter en octobre son appartement de la ville de Gaza avec sa femme et son fils Walid, deux ans et demi, sous la pression de l’armée israélienne. Réfugié depuis à Rafah, Rami voit désormais cette ville se vider à son tour et les déplacés reprendre la route de leur exil interne, coincés dans cette enclave miséreuse et surpeuplée. Avec l'aimable accord du journal l'Orient XXI, Blast reproduit et diffuse ce témoignage.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Diane Lataste