Horizons climatiques : une BD pour synthétiser les travaux du GIEC

Difficile de se faire une opinion plus éclairée sur les causes et les effets du dérèglement climatique qu’en lisant les rapports du GIEC, publiés tous les cinq ans environ. Pourtant, malgré les synthèses proposées en même temps que chaque rapport, peu de citoyens font l’effort de les lire. Une remarquable bande dessinée s’efforce de rendre ces travaux accessibles au plus large public possible en y associant neuf scientifiques qui apportent chacun un éclairage singulier.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Diane Lataste