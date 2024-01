INFO BLAST / Copinage à la Société générale : Amélie Oudéa-Castéra et Lubomira Rochet, le vrai sens de l’amitié

Dans la fabuleuse galaxie Oudéa-Castéra, Blast demande la bonne copine : Lubomira Rochet siège au board de la Société générale où elle a été nommée en 2017 quand la banque était dirigée par Frédéric Oudéa, mari de sa meilleure amie, actuellement ministre. A la clé, un siège à 80 000 euros par an que l’experte en marketing et stratégie digitale occupe avec le titre... d’administratrice indépendante. Un beau conflit d’intérêts qui en dit long sur l'entre soi dans lequel Amélie Oudéa-Castéra évolue - un univers à la lisière de la politique et du CAC 40, fait de rémunérations grasses et de cooptation permanente, où tout semble permis. Révélations.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Diane Lataste