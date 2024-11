Quand des Juifs Israéliens s'engagent pour les Palestiniens : portraits croisés d’une minorité invisibilisée

Ils ont entre 15 et 58 ans et participent à des actions en soutien aux Palestiniens « victimes de violences des colons, de l'armée israélienne dans les territoires occupés, et de bombardements dans la bande de Gaza ». En Israël, ils prennent part aux manifestations organisées chaque samedi, ainsi qu'à d'autres événements plus ponctuels pour exprimer leur opposition à la politique « génocidaire » de Benyamin Netanyahou. Pour Blast, six Israéliens ont accepté de partager leurs parcours et convictions sans filtre.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Margaux Simon